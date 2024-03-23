Ворог спрямував "Іскандер-М".

Російська армія продовжує активну безпілотну розвідку з моря, вона знову застосувала "балістику" по Одещині.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України. Йдеться про запуск ракети "Іскандер-М". Вона влучила по території Білгород-Дністровського району.

Водночас захисники знищили два розвідувальні дрони типу "Zala" над Чорним морем.

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"Ворожа балістична ракета, імовірно "Іскандер-М", спрямована з тимчасово окупованого Криму влучила по відкритій території Білгород-Дністровського району. Інформація про руйнування і постраждалих не надходила", - розповіли військові.

Окрім того, вчора увечері окупанти також застосували балістику по Одещині. Агресор вдарив ракетою "Іскандер-М", намагаючись знищити інфраструктуру регіону (пуск був також з території АРК). За даними Сил оборони, в місці влучання виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано.

"Будьте свідомі та уважні, оперативно реагуйте на попередження про небезпеку, переходьте в укриття", - наголошують у ЗСУ.

Вночі Україна збила понад десяток дронів РФ

Нагадаємо, цієї ночі армія РФ продовжила дроновий терор південно-східних регіонів. Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала понад 7 годин. Дрони типу "Shahed-131/136", спрямовані з півдня, маневрували по кількох областях та намагалися обійти засоби ППО.

Українським захисникам вдалось результативно відпрацювати по 12 баражуючих снарядах: по 4 на Дніпропетровщині й Запоріжжі, 3 - на Херсонщині, 1 - на Миколаївщині. На Дніпропетровщині та в Запоріжжі є пошкодження енергетичних об'єктів.

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