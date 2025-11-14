Ударом пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт.

Сьогодні зранку російські окупанти завдали дронового удару по ринку міста Чорноморськ Одеської області, внаслідок чого загинули двоє людей, є поранені. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За попередніми даними, двоє людей загинули, ще сім поранено, деякі з них - у тяжкому стані.

"Інформація про постраждалих уточнюється", - додав Кіпер.

Відео дня

Зазначається, що ударом пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт. Вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі.

На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби.

У соціальних мережах очевидці пишуть, що безпілотник впав на машину продавця картоплі, біля автівки була черга. Люди стверджують, що дрон навмисно був скерований росіянами по цивільних.

Російська атака по Україні

Сьогодні вночі РФ масовано атакувала Київ та область дронами та ракетами. Наразі відомо про чотирьох загиблих у столиці, десятки отримали поранення. У столиці пошкоджено близько 30 житлових будинків у Дніпровському, Подільському, Шевченківському, Солом’янському, Голосіївському, Святошинському, Дарницькому, Деснянському та Оболонському районах.

Також вранці російські окупанти запустили в напрямку міста Суми протикорабельну ракету "Циркон". Запуск відбувся з території тимчасово окупованого Криму. Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що кілька разів Росія вже застосовувала ці ракети. Військовий не виключає, що росіяни, можливо, вивчають, як "Циркон" себе показує в реальних "бойових умовах".

Вас також можуть зацікавити новини: