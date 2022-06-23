Чернєв розповів, як курортне місто перейшло під контроль російських окупантів.

Російським окупантам вдалося швидко захопити Бердянськ (Запорізька область) через відсутність у місті великих сил і засобів для оборони.

Про це розповів нардеп Єгор Чернєв в ефірі Радіо НВ.

За його словами, бої були в Херсонській області і в Мелітополі. Гарнізон, що залишився, у Бердянську відійшов.

"Ми пам'ятаємо в перші дні були протести, акції непокори, але з часом почали просто фізично виловлювати активістів, закривати їх у відділку і проводити фактично тортури. Тому відкритий опір зійшов нанівець, але разом з тим, там є партизанські загони, які працюють, саботують роботу [окупантів] ... Не було сил і засобів, щоб чинити опір тій кількості російських військ, які на той момент заходили з боку Херсонської області", - пояснив він.

За даними Чернєва, в місті розташовувався невеликий гарнізон прикордонників, рота тероборони, проживали учасники АТО.

"До того ж вони вже були в перші дні мобілізовані і потрапили в інші підрозділи. Тому, власне, сталося те, що сталося. Ви пам'ятаєте, що був досить такий швидкий прорив - вже на третій день був окупований Бердянськ, до того ж Мелітополь", - додав депутат.

Він розповів, що більшість міських чиновників не погодилися працювати з окупантами, однак випадки колабораціонізму зафіксовані серед поліцейських.

"Якраз посадові особи, наскільки мені відомо, там не залишилися. Тобто якийсь час там в.о. міського голови все ще перебував, займався гуманітарною допомогою жителям міста Бердянська, але з початку переслідувань він покинув місто. Там залишився народний депутат від цього округу Пономарьов. Мені складно коментувати, чи співпрацює він, але [він] все ж там. Тут, розумієте, яке діло сталося? Багато хто відмовився співпрацювати в міській адміністрації і на їх місця прийшли інші Бердянці з низькою кваліфікацією. Умовно кажучи, хто там двірником був, хто заправником на АЗС і так далі. Але найбільше мене вразив перехід Бердянської поліції, як мені відомо, там більше 20 осіб перейшло на бік окупантів і зараз співпрацюють з ними", - говорить Чернєв.

Перед повномасштабним вторгненням місцевими силовики отримали інструкції з вимогою покинути території в разі окупації, додав він.

"Але це був їхній власний вибір, і вони залишилися. Але є й інші приклади. Одного з моїх друзів викрали, проводили ці "бесіди" і він чув [під час цього] фактично крики людини, яка перебувала в сусідньому кабінеті. Потім стало відомо, що це один з поліцейських, якого примушували перейти на бік окупантів, він відмовився і його просто закатували на смерть", - каже депутат.

Як повідомляв УНІАН, у центрі тимчасово окупованого російськими військовими Бердянська в день Росії палали військові автомобілі з позначками "Z".