'Шахеди' зі Starlink вже нищать нашу авіацію, попередження проігнорували, - 'Флеш' (відео)

Росіяни завдали удару "Шахедами" по стоянці гелікоптерів неподалік від Кропивницького. При цьому дронами керували оператори в режимі реального часу. Про це повідомив фахівець із систем РЕБ та зв’язку, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.
У своєму Телеграм-каналі він опублікував відео, зняте камерами дронів, яке раніше вже розійшлося у ворожих пабліках.
Як пояснив "Флеш", на цих кадрах видно роботу системи автозахоплення цілі, але разом з тим видно, що дрон наводиться в ручному режимі на ціль. Крім того, експерт зауважив, що інших дронів, окрім задіяних в атаці, в цьому районі не було, а отже про створення літаючої мережі радіозв’язку в даному випадку не йдеться.
"Роблю висновок, що ми бачимо перше застосування Шахедів на Старлінці. Ці Шахеди на ручному управлінні летіли майже над землею, щоб їх не бачили РЛС. Чи чекав я цього? Так. Чи попереджав? Так. Чи хтось мене слухав? Ні", – написав "Флеш".
Мережі зв’язку із "Шахедів"
Як писав УНІАН, раніше головний редактор Defense Express Олег Катков розповідав, що ключовою модернізацією, яка різко підвищила ефективність і змінила тактику застосування дронів-камікадзе "Шахед", стало впровадження MESH-мережі – встановлення на дрони спеціальних мережевих модемів для зв'язку дрон-дрон. Це дало змогу безпілотникам формувати динамічну ланцюгову систему ретрансляції сигналу, захищену від РЕБ. Таким чином росіяни можуть не лише отримувати картинку з дрона глибоко в українському тилу, але й за потреби керувати ним у режимі реального часу.
За словами експерта, MESH-мережа відкриває ворогу можливості для експериментів навіть із встановленням на дрони ракет повітря–повітря для полювання на українську авіацію в тилу. Катков наголошував, що цій загрозі приділяється недостатньо уваги, адже йдеться не про мобільні мережі, а про стійку повітряну цифрову систему ретрансляції на сотні кілометрів, яка зберігає працездатність навіть після знищення окремих безпілотників.