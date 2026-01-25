'Шахеди' зі Starlink вже нищать нашу авіацію, попередження проігнорували, - 'Флеш' (відео)

В Мережі з'явилися відео, як "Шахеди" на ручному керуванні знищують два гелікоптери в глибокому українському тилу.

Росіяни завдали удару "Шахедами" по стоянці гелікоптерів неподалік від Кропивницького. При цьому дронами керували оператори в режимі реального часу. Про це повідомив фахівець із систем РЕБ та зв’язку, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

У своєму Телеграм-каналі він опублікував відео, зняте камерами дронів, яке раніше вже розійшлося у ворожих пабліках.

Як пояснив "Флеш", на цих кадрах видно роботу системи автозахоплення цілі, але разом з тим видно, що дрон наводиться в ручному режимі на ціль. Крім того, експерт зауважив, що інших дронів, окрім задіяних в атаці, в цьому районі не було, а отже про створення літаючої мережі радіозв’язку в даному випадку не йдеться.

Відео дня

"Роблю висновок, що ми бачимо перше застосування Шахедів на Старлінці. Ці Шахеди на ручному управлінні летіли майже над землею, щоб їх не бачили РЛС. Чи чекав я цього? Так. Чи попереджав? Так. Чи хтось мене слухав? Ні", – написав "Флеш".

Мережі зв’язку із "Шахедів"

Як писав УНІАН, раніше головний редактор Defense Express Олег Катков розповідав, що ключовою модернізацією, яка різко підвищила ефективність і змінила тактику застосування дронів-камікадзе "Шахед", стало впровадження MESH-мережі – встановлення на дрони спеціальних мережевих модемів для зв'язку дрон-дрон. Це дало змогу безпілотникам формувати динамічну ланцюгову систему ретрансляції сигналу, захищену від РЕБ. Таким чином росіяни можуть не лише отримувати картинку з дрона глибоко в українському тилу, але й за потреби керувати ним у режимі реального часу.

За словами експерта, MESH-мережа відкриває ворогу можливості для експериментів навіть із встановленням на дрони ракет повітря–повітря для полювання на українську авіацію в тилу. Катков наголошував, що цій загрозі приділяється недостатньо уваги, адже йдеться не про мобільні мережі, а про стійку повітряну цифрову систему ретрансляції на сотні кілометрів, яка зберігає працездатність навіть після знищення окремих безпілотників.

Вас також можуть зацікавити новини: