Також він розповів про великі втрати на війні в Україні.

Українські спецслужби перехопили розмову окупанта, який в телефонному режимі розповідав про втрати на війні в Україні, а також заїкнувся про ідіотизм своїх товаришів по службі.

"Нас здорово так сьогодні пошарпало, комбата вбили. Від роти залишилося 9 осіб. Позавчора осколок в ніс прилетів, і його посікло весь. Заганяють підрозділи на БТРах проти танків. Тут пацани, які в Чечні воювали, кажуть, що такого ще не було. Тут (на війні в Україні, - УНІАН) дуже жорстко", - сказав російський військовий.

Нагадаємо, втрати Росії у війні з Україною досягли 14,2 тисячі військових. Крім того, ворог залишився без 450 танків, майже 1,5 тис.бойових броньованих машин, 93 літаків і 112 вертольотів.

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