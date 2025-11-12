Російські сили незначно просунулися на Великобурлуцькому напрямку, однак українські війська утримують оборону й не дають ворогу розвинути успіх.

Російська армія змогла незначно просунутися вглиб території Харківської області на Великобурлуцькому напрямку, частково відтіснивши українські сили від державного кордону.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телеканалу "Ми — Україна".

"Зараз вони просто змогли трішечки відтіснити українські сили від кордону, зайти з боку кордону — неглибоко. Там не глибокий захід, але достатньо довгий", — уточнив Трегубов.

За його словами, російські атаки на цьому напрямку тривали вже певний час, і тепер окупанти, ймовірно, намагаються створити плацдарми для подальшого наступу — або на Куп’янськ із півночі, або в напрямку Великого Бурлука.

Попри це, українські війська стримують натиск противника. Великобурлуцький напрямок є однією з найгарячіших ділянок фронту на Харківщині, де російські війська намагаються покращити свої позиції після провалу попередніх спроб прориву.

Як повідомляв УНІАН, раніше начальник групи взаємодії із ЗМІ бригади "Гарт" Олександр Даниленко пояснив, що Росія прагне захопити підприємства на території Вовчанська, які потенційно мають підземні комунікації.

Водночас начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що намагаються зробити росіяни у Куп’янську. За його словами, у місті та довкола нього тривають запеклі бої.

