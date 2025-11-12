Росія прагне захопити підприємства на території Вовчанська, які потенційно мають підземні комунікації. Про це розповів старший лейтенант, начальник групи взаємодії із ЗМІ бригади "Гарт" Олександр Даниленко в ефірі "Київ24".
"Ворог нарощує свої наміри на півночі Харківщини, йому не подобається те, що він вже півтора року на цьому напрямку особливих успіхів немає, особливо якщо говорити про Вовчанськ", - наголосив військовий.
За його словами, попри те, що місто знаходиться дуже близько до кордону РФ, росіяни не можуть його захопити вже стільки часу.
"Міста немає. Те, що ви бачили кадри з Покровська, Вовчанськ має геть не такий вигляд, його вже немає. Там руїни, тому це вже не міські бої, а бої в руїнах", - зауважив Даниленко.
Він наголосив, що до Вовчанська росіянам далеко, але вони мріють там створити лінію Вовчанськ, Приколотне, Великий Бурлук і так обʼєднати це далі на Південь та Південний Схід.
"Намагаємося наразі їх стримувати, звісно, у росіян великі ресурси тут підтягнуті, і в особовому складі, і в техніці", - додав Даниленко.
Ситуація на Харківщині - останні новини
Раніше засновник підрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев повідомив, що росіяни перетнули кордон ще на одній ділянці на Харківщині, а також просунувся у Вовчанську.
"Вздовж частини лінії кордону існує так звана "буферна зона" - близько 5 кілометрів, де немає постійної присутності ані наших військ, ані противника. Саме цим активно користується РФ", - пояснив Немічев.
Водночас начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що намагаються зробити росіяни у Куп’янську. За його словами, у місті та довкола нього тривають запеклі бої.
"Вони (росіяни - УНІАН) намагаються давити тим, що є. Вони намагаються використовувати ті самі загальні принципи, а це - велика кількість БпЛА, за допомогою яких вони намагаються переривати логістику, і це - просочування малих груп, але постійне просочування, і цих малих груп велика кількість", - підкреслив Трегубов.