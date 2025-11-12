Росіяни вже дуже довго не можуть окупувати місто.

Росія прагне захопити підприємства на території Вовчанська, які потенційно мають підземні комунікації. Про це розповів старший лейтенант, начальник групи взаємодії із ЗМІ бригади "Гарт" Олександр Даниленко в ефірі "Київ24".

"Ворог нарощує свої наміри на півночі Харківщини, йому не подобається те, що він вже півтора року на цьому напрямку особливих успіхів немає, особливо якщо говорити про Вовчанськ", - наголосив військовий.

За його словами, попри те, що місто знаходиться дуже близько до кордону РФ, росіяни не можуть його захопити вже стільки часу.

"Міста немає. Те, що ви бачили кадри з Покровська, Вовчанськ має геть не такий вигляд, його вже немає. Там руїни, тому це вже не міські бої, а бої в руїнах", - зауважив Даниленко.

Він наголосив, що до Вовчанська росіянам далеко, але вони мріють там створити лінію Вовчанськ, Приколотне, Великий Бурлук і так обʼєднати це далі на Південь та Південний Схід.

"Намагаємося наразі їх стримувати, звісно, у росіян великі ресурси тут підтягнуті, і в особовому складі, і в техніці", - додав Даниленко.

Ситуація на Харківщині - останні новини

Раніше засновник підрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев повідомив, що росіяни перетнули кордон ще на одній ділянці на Харківщині, а також просунувся у Вовчанську.

"Вздовж частини лінії кордону існує так звана "буферна зона" - близько 5 кілометрів, де немає постійної присутності ані наших військ, ані противника. Саме цим активно користується РФ", - пояснив Немічев.

Водночас начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що намагаються зробити росіяни у Куп’янську. За його словами, у місті та довкола нього тривають запеклі бої.

"Вони (росіяни - УНІАН) намагаються давити тим, що є. Вони намагаються використовувати ті самі загальні принципи, а це - велика кількість БпЛА, за допомогою яких вони намагаються переривати логістику, і це - просочування малих груп, але постійне просочування, і цих малих груп велика кількість", - підкреслив Трегубов.

