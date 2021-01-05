Російські найманці вели вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, втрат у лавах Об’єднаних сил немає.

Упродовж минулої доби, 4 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення ООС.

Читайте такожБойовики відрили вогонь поблизу Водяного та Луганського – штаб ООСТак, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Водяного та Лебединського російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік українських позицій із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. А поблизу населеного пункту Гнутове противник двічі відкривав вогонь не тільки з гранатометів, а й зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Луганського збройні формування Російської Федерації здійснили кілька неприцільних пострілів із автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

"Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає", - повідомили в штабі.

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, вздовж усієї лінії розмежування спостерігається тиша.

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Автор: Юлія Петриченко