Російські окупанти за добу п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00.
"Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню", - йдеться у зведенні.
Зокрема, поблизу населеного пункту Новоселівка найманці двічі відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, а неподалік Пісків противник здійснив обстріл із мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.
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"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає", - стверджується у повідомленні.
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