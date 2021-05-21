Втрат серед українських військових немає.

Російські окупанти за добу п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00.

"Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню", - йдеться у зведенні.

Зокрема, поблизу населеного пункту Новоселівка найманці двічі відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, а неподалік Пісків противник здійснив обстріл із мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

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"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає", - стверджується у повідомленні.

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Автор: Віталій Саєнко