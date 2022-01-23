Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості у рамках Тристоронньої контактної групи.

Окупанти на Донбасі відкривали вогонь з гранатометів та поранили одного військового ЗСУ. Захисник України перебуває у лікарні, нині він у задовільному стані.

Про ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 23 січня 2022 року повідомляється на сторінці ООС у Facebook.

Так, російсько-окупаційні війська знову ігнорують домовленості, які були досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

"Упродовж минулої доби, 22 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення: 3 обстріли, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, а також скидання гранатометного пострілу за допомогою БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Ворог двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів поблизу Травневого. А біля Водяного, у Донецькій області, окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів. Також бойовики скинули постріл ВОГ-25, використовуючи безпілотний літальний апарат.

Один військовий ЗСУ отримав поранення. Його госпіталізували. Захисник України перебуває у задовільному стані.

"Станом на 7 годину ранку, 23 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. В напрямку Водяного окупанти 4 рази відкривали вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм., а також гранатометів різних систем", - додали у зведенні ООС.

Читайте такожНайбільша допомога з 2014 року: в Україну прибула перша партія летальної зброї від СШАТакож повідомляється, що військові України відкривали вогонь у відповідь. Проте вони, на відміну від окупантів, не застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українцям представили алгоритми дій на випадок, якщо Росія почне повномасштабне вторгнення в Україну.

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