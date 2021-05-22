Господар вибіг на вулицю, чим врятував собі життя.

Окупанти із заборонених мінометів обстріляли населений пункт Піски, пошкоджено приватний будинок.

Як повідомляється на сторінці операції Об’єднаних сил у Facebook, обстріл відбувся сьогодні зранку. Окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм.

Читайте такожУ ТКГ назвали дату, коли стане відома доля мирного процесу щодо Донбасу«О 6:55 у двір одного з місцевих жителів влучила міна. При цьому вибуховою хвилею було вирвано ворота та пошкоджено огорожу. Господар вибіг на вулицю, щоб подивитися, що сталося, і саме цим врятував собі життя. Бо наступна міна влучила в будинок: пробила дах та здетонувала на горищі, внаслідок чого було зруйновано стелю вітальні та пошкоджено осколками інші кімнати житлового будинку», - йдеться у повідомленні.

Про всі порушення режиму припинення вогню українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.

Крім цього, в районі проведення ООС снайпер поранив українського військового. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я воїна - тяжкий.

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Автор: Світлана Закелова