За словами інженера, колектив ЗАЕС перебуває у вкрай пригніченому стані.

Російські окупанти викрадають та катують працівників ЗАЕС, а огляд жінок на КПП станції став справжніми тортурами.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на інженера станції.

"З першого дня окупації зникає наш персонал. Людей викрадають за певним алгоритмом. Спочатку - громадських активістів Енергодару. Далі - учасників АТО та їхніх родичів. Далі - всіх, хто ідентифікує себе як українець. Російські окупанти забирали тих, хто стояв в авангарді захисту міста. Енергодарівці проводили акції на блокпості на в'їзді у місто проти російської армії та окупації міста. Ті, хто був у перших рядах, - одразу опинилися на підвалі. Під тортурами здали інших - і так ланцюжком", - заявив інженер.

Він також додав, що окупанти закатовують людей на смерть.

"Вони закатовують їх на смерть. Наведу приклад. Нещодавно російські військові заявили, що у басейнах ЗАЕС (басейни для охолодження води - ред.) розташована покинута зброя. Вони хотіли змусити нашого штатного аквалангіста з гідроцеху пірнати у бризкальні басейни та шукати зброю. Він відмовився. Його забили до смерті", - сказав інженер.

За його словами, багато хто після "спілкування" з окупантами взагалі відмовляються говорити.

"Люди, що мали "лагідні розмови" з окупантами, після повернення просто мовчать і не відповідають на жодні питання", - сказав експерт.

За словами інженера, колектив ЗАЕС перебуває у вкрай пригніченому стані.

"Колектив пригнічений. Ми живемо в окупації без нормального зв'язку, без магазинів, банкоматів, цивілізації. Купуємо їжу з багажників машин на ринках. люди відчувають постійний страх. Ми ходимо повз російських військових щодня", - сказав інженер.

Також він додав, що огляд на КПП станції для жінок став тортурами.

"Раніше до жінок під час огляду при перетині КПП ЗАЕС ставилися лояльніше, а зараз їхній ранковий огляд та перевірка на КПП - це щоденне випробування. Але наші жінки найсміливіші у світі. На початку травня трапився такий випадок. Наші дівчата йшли зі зміни, й працівники "Росатому" вирішили до них позалицятись. Ті дуже різко на це відповіли. Після цього був масштабний шмон. І ми отримали листи, як можна, а як ні спілкуватися з росіянами", - сказав інженер.

Війна в Україні та Запорізька АЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

При захопленні станції загарбники відключили онлайн-моніторинг, щоб приховати свої дії від МАГАТЕ. У Європейському Союзі закликали Росію повернути Україні контроль над ЗАЕС.

Окупанти повідомили керівникам структурних підрозділів Запорізької АЕС, що мають намір з 1 вересня поставити атомну електростанцію під контроль "Росатому".

6 червня глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що його агентство готує експертну місію на Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі. За його словами, про такий візит нібито просила Україна. У ДП" НАЕК "Енергоатом" звинуватили Гроссі у брехні та заявили, що не схвалюють цей візит.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС окупанти готують серйозну провокацію.

30 червня 2022 року МАГАТЕ втратило зв'язок із Запорізькою АЕС.

2 липня 2022 року "Енергоатом" відновив зв'язок між Запорізькою АЕС і МАГАТЕ.

5 серпня російські окупанти тричі обстріляли промисловий майданчик Запорізької атомної електростанції.

За даними "Енергоатому", війська РФ в Енергодарі стріляли в бік Запорізької АЕС, ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізьку теплову електростанцію.

При цьому наголошується, що попри провокації окупантів, ЗАЕС продовжує працювати та видавати потужність в енергосистему України через працюючі лінії. Відповідно до їх пропускної здатності було прийнято рішення про розвантаження і відключення від мережі одного з працюючих енергоблоків Запорізької атомної станції. Викидів і скидів радіоактивних речовин не зафіксовано.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС.

Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС території поблизу атомного об'єкта.

11 серпня російські окупанти продовжили бити по Запорізькій АЕС. Були пошкодження.

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