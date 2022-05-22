Водночас, протягом тривалого часу наступальних дій окупанти не вели.

Російські загарбники підтягують резерви сил і техніки на Миколаївському та Херсонському напрямку.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

"На Миколаївському та Херсонському напрямку противник продовжує ведення бойових дій та інженерне облаштування своїх позицій із підготовкою запасних відступних рубежів. І хоча активних наступальних дій вже протягом тривалого часу не веде, наявна інформація про підтягування резервів ворожої сили і техніки", - йдеться у повідомленні.

При цьому, позиції українських військ та населені пункти з мирними жителями окупанти продовжують вкривати з артилерійського і мінометного озброєння, а також реактивними системами залпового вогню.

"На Миколаївщині вночі було обстріляно Широківську громаду. Внаслідок прямих влучань згоріли 3 будинки, потерпілих немає. Обстрілювалась і Березнегуватська громада. Інформація щодо потерпілих і пошкодження уточнюється. Також вночі обстріляно Миколаїв, ворог вперто б'є по житлових і промислових кварталах, намагаючись зруйнувати легендарну незламність містян. Попередньо, 5 осіб постраждало. Масштаби руйнувань уточнюються", - сказано у повідомленні.

Крім того, на Херсонщині стабільно складна ситуація по всій області, вибухи та обстріли в усіх районах. Місцеві мешканці інформують про мінування мостів та доріг, яким жителі регіону намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію.

"У населених пунктах територіальних громад, які межують з сусідніми областями та перебувають на лінії фронту, відсутня вода, світло та газ. Гуманітарні коридори окупанти не надають ані для людей, ані для підвезення води, продуктів, ліків", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні вже знищено понад 29 тисяч російських загарбників. "Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі.

Вас також можуть зацікавити новини: