ОК "Південь" заявило, що російські сили посилили інтенсивність обстрілів на 150%.

За підсумками 26 червня 2022 року на південному напрямку російські війська продовжували оборонні операції та завдавали ударів по українських позиціях.

Про це повідомляє Інститут з вивчення війни (ISW).

Як йдеться у зведенні, ОК "Південь" заявило, що російські сили посилили інтенсивність обстрілів на 150%.

Російські війська завдали артилерійських та ракетних ударів по всьому південному фронту в різних районах Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Український Генштаб і оперативне командування "Південь" зазначили, що російські сили зосереджені на запобіганні перегрупування українських військ уздовж своїх південних ліній фронту.

Російські війська в черговий раз без успіху намагалися повернути втрачені позиції в Потьомкіно на північному заході Херсонської області.

Росіяни посилюють артилерійські обстріли українських позицій, особливо вздовж кордону Херсонської та Миколаївської областей на західному березі річки Інгулець, щоб відбити недавні українські контратаки.

Окупанти додатково продовжують зміцнювати свою військову присутність на Зміїному острові біля узбережжя Одеської області, щоб розширити свій контроль над південно-західною частиною Чорного моря.

Ракетний удар по Києву 26 червня 2022:

Вранці 26 червня під ворожий обстріл потрапив Шевченківський район столиці. З-під завалів обстріляної дев'ятиповерхівки врятували 7-річну дівчинку.

Також врятували її матір-38-річну громадянку РФ, її затиснуло бетонною плитою. Госпіталізували загалом чотирьох постраждалих.

Ще одна з ракет, випущених військами РФ по Києву, потрапила в дитячий садочок в Шевченківському районі.

За словами керівника прес - служби Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната, удар по Києву здійснювався Росією з району Каспійського моря ракетами х-101. Це найточніша і найдорожча ракета, яка є на озброєнні РФ.

Ряд європейських політиків заявили, що це - сигнал для саміту "Великої сімки" (G7) в замку Єльмау (Баварія, Німеччина), яка проходить в неділю, 26 червня.

За даними ДСНС, осередки загоряння обстріляної багатоповерхівки в Києві ліквідовано.

Полковник пояснив, чому Росія 26 червня обстріляла Київ.

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