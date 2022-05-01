Зазнавши невдачі на півночі та на більшій частині півдня, РФ розпочала нову фазу війни, проте уроків попередніх поразок так й не засвоїла, переконані аналітики.

На початку повномасштабного вторгнення у російських загарбників, здавалося б, були всі передумови для того, аби розгромити Збройні сили України, захопити Київ та встановити проросійський уряд.

Втім, навіть попри панівну кількість своїх військ та передовішу військову техніку (не говорячи вже про ВВП, який удевʼятеро перевищує український), російський напад на Київ застопорився за місяць, а невдовзі й повністю провалився, пише Foreign Affairs.

Хоч видатний український героїзм та надзвичайно вмілі та адаптивні прийоми на болі бою є важливою причиною невдачі Росії, ключовою проблемою став сам її план вторгнення, який, без перебільшень, виявився препоганющим.

Успішні військові кампанії, зазвичай, дотримуються кількох основних принципів:

військові лідери повинні обрати найважливішу мету/ціль та спрямувати достатньо військових сил для забезпечення її досягнення;

замість того, щоб намагатися робити все відразу, розставити пріоритети та послідовності операцій задля максимального спрощення досягнення цієї мети;

водночас, вони повинні переконатися, що розроблена кампанія забезпечить достатню бойову міць для перемоги у ключовій битві.

Аналітики зауважують, що керівництво РФ добре знало ці принципи, оскільки Радянський Союз удосконалював багато з них протягом десятиліть, а пострадянські російські військові успадкували і розвинули ці доктрини для ведення великомасштабної механізованої війни. Проте, кожен із них був порушений в Україні, через що російське вторгнення видалося радикальним й безпріоритетним, а не послідовним й зваженим.

Хоча на другому етапі війни Росія зосереджена на меншій території, схоже, уроків попередніх поразок російське військове керівництво не засвоїло. Помилки кампанії повторюються знов.

По-перше, Росія прагне досягти всіх цілей відразу, захопивши в найближчі кілька тижнів усю Донеччину та Луганщину, а також решту Маріуполя.

По-друге, Росія знову намагається просуватись у кількох розрізнених напрямках, які не підтримують один одного.

І зрештою, російські військові залучили всі наявні сили, не утримуючи значущого резерву.

На результат цієї війни можуть вплинути й інші факторі: від наскільки швидко Україна отримає західне озброєння до здатності виснажених українських захисників продовжувати чинити опір російському наступу. Втім, сам факт нездатності Росії спланувати військову кампанію є ознакою того, що Україна має реальні шанси виграти цю війну.

Як пише британське видання The Guardian, переломний момент війни в Україні відбудеться у травні. Журналісти наголошують, що наразі ЗСУ не здатні на контратаки та повернення своїх захоплених територій. Проте ситуація повинна змінитися як тільки в країну прибуде остання хвиля західної зброї.

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