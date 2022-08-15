Це сталося в Салтівському районі міста, там же обстріляна житлова дев'ятиповерхівка.

Російські окупанти вдарили по Салтівському району Харкова, внаслідок чого поранено дві людини.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його даними, "приліт" був зафіксований знову поруч із зупинкою громадського транспорту.

Крім того, за даними Терехова, в тому ж Салтівському районі обстріляна житлова дев'ятиповерхівка. Там удар припав по даху, попередньо без жертв. Також в районі горить гаражний кооператив.

"Прошу всіх бути обережними", - закликав міський голова.

Також Терехов оприлюднив відео, зняте за ще однією адресою Салтівського району. Там "приліт" був у двір, в результаті чого посікло машини, вибиті в будинку вікна, постраждав дитячий майданчик. Попередньо без жертв.

"Ніяких військових об'єктів там не було і бути не могло. Говорив з першого дня і не втомлюся повторювати - ця війна геноцид і знищення українського народу", - прокоментував мер міста.

Через деякий час Ігор Терехов оприлюднив нові дані. Згідно з ними, в результаті ранкового обстрілу п'ятеро харків'ян поранено. Усіх госпіталізовано, з ними працюють лікарі.

"Сподіваюся, їхня кількість не збільшиться", - зазначив мер.

Нагадаємо, в липні російські окупанти два дні поспіль обстрілювали зупинки громадського транспорту в Харкові, в результаті чого загинули шестеро людей, ще 26 отримали поранення. У зв'язку з цим мер Харкова закликав городян побудувати найбільш безпечний графік пересування по місту. Він закликав городян частіше користуватися метро і мінімізувати ранкові поїздки наземним транспортом.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні російські окупанти обстріляли Слобідський район Харкова. "Вночі о 2:50 був обстріляний Слобідський район. Попадання на територію одного з підприємств міста. Інформації про загиблих або поранених немає", - повідомив Терехов.

А за даними голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, в цілому по Харківській області окупанти випустили вночі більше 10 ракет з Бєлгорода.

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