Протягом поточної доби на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.
Читайте такожМісія ОБСЄ виявила на Донбасі артилерію і танки бойовиків за лініями відведення
Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» на Приазов’ї, неподалік населеного пункту Водяне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з міномету 120-го калібру, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
«Для коригування вогню противник використав безпілотний літальний апарат типу «КРИЛО», але вмілими діями наших захисників БПЛА був подавлений засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило його подальше застосування», - йдеться у повідомленні.
За даними штабу, поблизу Лебединського російсько-окупаційні війська здійснили провокаційний обстріл з міномету 82-го калібру, а в передмісті Авдіївки – з великокаліберного кулемета.
Бойових втрат серед українських захисників немає, додали в прес-центрі.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- МЗС: пропагандистський "форум" у Донецьку - це спроби нав'язати "русский мир"
- Куля прошила каску: помер військовий, за життя якого боролися чотири дні (відео)
- Бойовики з безпілотника вдарили по українських позиціях - поранені двоє військовослужбовців
- Доба на Донбасі: бойовики обстріляли українські позиції, двоє бійців поранені
- Кравчук озвучив проблему в переговорах щодо Донбасу
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram