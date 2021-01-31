Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Протягом поточної доби на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

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Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» на Приазов’ї, неподалік населеного пункту Водяне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з міномету 120-го калібру, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

«Для коригування вогню противник використав безпілотний літальний апарат типу «КРИЛО», але вмілими діями наших захисників БПЛА був подавлений засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило його подальше застосування», - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, поблизу Лебединського російсько-окупаційні війська здійснили провокаційний обстріл з міномету 82-го калібру, а в передмісті Авдіївки – з великокаліберного кулемета.

Бойових втрат серед українських захисників немає, додали в прес-центрі.

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Автор: Тамара Отовська