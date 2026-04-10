Хочуть перемоги, тікаючи від мобілізації: Буданов про проблеми в армії

Наразі проблеми з мобілізацією залишаються досить суттєвими, люди хочуть перемоги, але одночасно тікають від армії. Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов в інтерв’ю"Укрінформ".
"Людській тупості нема краю і ніколи не буде; по-друге, є реальні проблеми, проблеми, скажімо так, ментальні в нашому суспільстві", - сказав він.
За словами Буданова, з одного боку, всі говорять, що треба воювати до перемоги – і з іншого боку, всі тікають від мобілізації, і це все відбувається одночасно.
"Це є великою, величезною проблемою! Разом з тим, слід пам'ятати, що коли людина ухиляється від мобілізації (так, можна казати, що в нього там є якісь думки – це він сам себе буде так виправдовувати), але ж є абсолютно така людська проблема, про яку слід пам'ятати. Це наші хлопці, які на передовій, і їх теж треба кимось замінювати. І вони там цього точно не розуміють", - пояснив він.
Керівник ОП підкреслив, що це буде ще одна величезна проблема, як настане час, коли завершиться війна, і вони всі повернуться, і почнуть задавати питання особисто своїм сусідам, які нікуди не пішли.
"Так от, щоб такого не було, треба всім свою громадянську позицію все ж таки висловлювати і не боятися виконати свій обов'язок. Не всі, давайте відверто скажемо, хто мобілізований, іде в штурм. Є ті, хто йдуть у протиповітряну оборону, чи там інші спеціальності, на склади… Так, тут, як-то кажуть, поле для маневру є. Але просто бути ухилянтом і з ганьбою потім жити і думати, що ж ти будеш казати своєму сусіду, який повернеться з війни і питатиме, де був ти?.. Що ти будеш казати офіційно – ну це таке, у нас люди цього мало бояться. Але от що ти скажеш своїм дітям, своєму сусіду, який повернеться і просто буде казати: "Ну, ти… Хто ти після цього?", - резюмував Буданов.
Що говорять військові про поповнення особового складу
Як повідомляв УНІАН, командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ, Герой України генерал-майор Олег Апостол заявив, що Потік добровольців, які поповнюють підрозділи Сил оборони через рекрутингові центри, став меншим, ніж було раніше. Цивільні живуть в очікуванні перемир’я і перемоги, а тим часом бійцям на передовій немає заміни.
Апостол пояснив, що нестача людей впливає на те, що немає заміни тим, хто стоїть на позиціях, що нема ротації, нормальної відпустки.