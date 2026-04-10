Американська компанія поставить Нідерландам протиракетну систему оборони

Американська компанія Raytheon поставить систему протиповітряної та протиракетної оборони одному з членів НАТО - Нідерландам, пише Interesting Engineering.

Йдеться про обладнання для комплексу Patriot, який призначений для протидії тактичним балістичним і крилатим ракетам.

До складу системи входять радари, засоби управління та контролю, а також різні типи ракет-перехоплювачів, які працюють у комплексі для виявлення, ідентифікації та знищення повітряних цілей - від дронів і сучасних літаків до крилатих і балістичних ракет.

У компанії наголошують, що розвиток таких можливостей є важливим елементом стримування агресії.

"Raytheon продовжує співпрацювати з урядом Нідерландів для модернізації інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони", - заявив віцепрезидент підрозділу Global Patriot Піт Бата, додавши, що виробництво пришвидшують для оперативної поставки.

Контракт у форматі прямих комерційних продажів передбачає передачу радарів, пускових установок і пунктів управління. У Raytheon також підкреслюють, що Patriot залишається єдиною перевіреною в бойових умовах наземною системою, здатною протидіяти всьому спектру аеродинамічних загроз.

Йдеться, що комплекс є основою систем ППО у 19 країнах світу, включно з дев’ятьма європейськими, і демонструє ефективність проти сучасних повітряних цілей та масованих комбінованих атак.

За даними компанії, Patriot використовували п’ять держав у понад 250 бойових епізодах проти пілотованих і безпілотних літальних апаратів, крилатих і тактичних балістичних ракет. З 2015 року системи цього типу перехопили понад 150 балістичних ракет, причому понад 90 з них - за допомогою ракет сімейства GEM виробництва Raytheon.

Основою комплексу є потужний радар із фазованою антенною решіткою, здатний одночасно відстежувати кілька цілей і наводити перехоплювачі з високою точністю. Типова батарея Patriot включає радар, пункт управління, де оператори приймають рішення щодо ураження цілей, а також кілька пускових установок із ракетами.

Система використовує два основних типи ракет: PAC-2 із дальністю до приблизно 160 км, які оснащені осколково-фугасною бойовою частиною та призначені для ураження літаків і крилатих ракет, а також новіші PAC-3 із дальністю близько 20–50 км, що застосовують технологію прямого влучання (hit-to-kill) для високоточного перехоплення балістичних цілей.

"Комплекси Patriot застосовувалися в реальних конфліктах, зокрема під час війни в Перській затоці та війни в Іраку, і нині залишаються важливим елементом інтегрованих систем ППО в багатьох країнах світу. Серед їхніх переваг - можливість роботи за будь-яких погодних умов, мобільність і здатність одночасно знищувати кілька цілей", - йдеться у статті.

Водночас система є дорогою у розгортанні та експлуатації, а зона її покриття обмежена порівняно з деякими далекобійними комплексами, тому найефективніше вона працює у складі багаторівневої оборони разом з іншими засобами.

Комплекси Patriot під час війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала нову партію ракет-перехоплювачів до зенітних ракетних комплексів Patriot.

За його словами, "цими днями" прийшла нова партія та українська влада продовжує працювати з усіма партнерами, щоб поповнювати запаси засобами ППО.

