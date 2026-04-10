Кремль не зацікавлений у перемир'ї з Україною, – Пєсков

У Кремлі переконані, що саме Україна повинна припинити війну, розпочату Росією.

У Кремлі не хочуть тимчасового перемир'я з Україною і наполягають на домовленостях про довгостроковий мир. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи оголошене Володимиром Путіним "великоднє перемир'я".

За словами Пєскова, великоднє перемир'я було оголошено Кремлем з гуманітарних причин: тому що Великдень – "це світле свято для нашої країни, а також для України". Однак це не скасовує бажання Кремля домагатися довгострокового врегулювання, зазначив він.

"Ми хочемо не перемир'я, ми хочемо миру, міцного, сталого миру. І цей мир може настати сьогодні, у разі, якщо президент Зеленський ухвалить відповідне рішення", – сказав Пєсков.

Також речник Путіна заявив, що в Кремлі бачили заяву Зеленського про те, що Київ згоден на великоднє перемир'я.

Великоднє перемир'я

Як писав УНІАН, ще в березні Володимир Зеленський кілька разів публічно висловлював готовність України організувати великоднє перемир'я.

Напередодні журналісти запитали у Пєскова, чи планує Росія знову оголосити про великоднє перемир'я, як це було минулого року. Речник Путіна, підтверджуючи свою репутацію найнепотрібнішої людини в Кремлі, заявив, що таких рішень його начальник не ухвалював. Однак уже через кілька годин після цього Путін оголосив про великоднє перемир'я "з 16.00 11 квітня до кінця дня 12 квітня".

Як і минулого року, жодних узгоджень з Україною щодо термінів і параметрів перемир'я не відбувалося, що, судячи з усього, означатиме повторення минулорічного сценарію з масовим порушенням росіянами цього перемир'я.

Вас також можуть зацікавити новини: