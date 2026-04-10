Зеленський розкрив власне бачення архітектури безпеки Європи у разі виходу США з НАТО

Безпека Європейського Союзу буде неможливою без залучення України, Туреччини, Великої Британії і Норвегії.

Європейському Союзу знадобляться додаткові країни для забезпечення безпеки в разі виходу США з НАТО, сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для подкасту The Rest Is Politics.

"Якщо Сполучені Штати справді замислюються над виходом із НАТО, то безпека Європи ґрунтуватиметься виключно на Європейському Союзі. Але не в його нинішньому вигляді. Я вважаю, що Європейський Союз перебуває в ситуації, коли йому потрібні додаткові країни", - переконаний Зеленський.

Зокрема, на його думку, цими країнами мають стати Велика Британія, Україна, Туреччина та Норвегія. "Це чотири сильні країни, які є частиною Європи. Разом армії Великої Британії, України й Туреччини сильніші за російську. Без України й Туреччини Європа не може зрівнятися з Росією. Із цими чотирма країнами можна контролювати моря, мати захищене небо та найбільші сухопутні сили", - наголосив Зеленський.

Відео дня

Як пояснив президент України, ідеться не про наступ:

"Коли Росія ухвалює рішення мати армію чисельністю 2,5 мільйона людей до 2030 року, Європа має думати про безпеку і про те, як зберегти свою незалежність".

Він нагадав, що Велика Британія була членом Європейського Союзу. Окрім того, існують побоювання щодо сільського господарства у випадку з Туреччиною. "Але з усім цим можна впоратися, якщо економіка справді сильна. Однак безпека – на першому місці, а економіка – на другому. Не навпаки", - відзначив президент України.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що 9 квітня президент США Дональд Трамп зустрічався з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте для обговорення можливості виходу США з Альянсу.

За даними видання Politico, Трамп під час закритої зустрічі з Рютте різко розкритикував союзників по НАТО та висловив претензії через небажання європейських країн підтримати американсько-ізраїльські дії проти Тегерана.

На тлі заяв Трампа про бажання вивести США з Альянсу в Європі вже заявляють про потребу шукати альтернативу НАТО.

Водночас, незважаючи на погрози та гнів президента США Дональда Трампа з приводу відмови союзників по НАТО допомогти у військовій кампанії проти Ірану, його риторика поки що не підкріплена жодними ознаками конкретних дій.

