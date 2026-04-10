Затримання жінок працівниками ТЦК: в Міноборони розповіли, чим закінчились ці історії

Свириденко зазначила, що на сьогодні триває підготовка реформи ТЦК.

Справді були випадки затримання жінок працівниками ТЦК, але жодних штрафів на жінок не накладено, обмеження знято. Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це сказав міністр оборони України Михайло Федоров під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України, відповідаючи на запитання, що в Україні зафіксували випадки поставки на військовий облік жінок без медичної освіти, вони опинялися в розшуку, їх затримували ТЦК.

"Я з цим питанням розбирався. Це була проблема технічна з боку Харківського ТЦК. На жодну жінку не накладено штраф, знято всі обмеження, розшуки", - наголосив він. При цьому підкреслив, що поставив задачу, щоб зробити всі технічні запобіжники, аби подібних історій більше не було.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко сказала, що реформа ТЦК дійсно оголошена, над нею працює профільне міністерство.

"Ми ще поки не готові комунікувати назовні. Ми всередині обговорюємо. Як тільки у нас буде фінальний остаточний варіант, то проведемо відповідні консультації з парламентарями", - зазначила вона.

Дані сотень жінок з'явилися в ТЦК: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у березні в Україні були випадки, коли на військовий облік поставили жінок без медичної освіти. Вони отримували військове звання та опинялися в розшуку, навіть якщо не мали медичної освіти.

В Сухопутних військах наголосили, що не готуються до мобілізації жінок і не розробляють механізмів, спрямованих на це.

Зазначили, що командування провело службове розслідування для зʼясування причин такої помилки.

В Сухопутних військах з’ясували, що хибна інформація була внесена в систему "Оберіг" у 2021 році. Також шляхом додаткового вивчення фактів формування окремих номерів записів в системі було виявлено низку аналогічних випадків.

Було сказано, що водночас змінити таку інформацію у ТЦК та СП неможливо. В системі "Оберіг" немає технічної можливості знищення відомостей про громадян України, які не є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами через невідповідність нормативно-правових актів.

Командування Сухопутних військ Збройних сил України звернулося до Генерального штабу та Міністерства оборони з низкою пропозицій, що мають усунути прогалини та недоліки в системі "Оберіг".

Крім того, в Сухопутних військах зауважили, що в законодавстві України не відбулося жодних змін щодо регулювання цього процесу, тому жінки можуть вступати до лав до ЗСУ лише з власного бажання, а на військовий облік мають стати лише українки з медичною та фармацевтичною освітою.

