Втрати РФ від українських ударів не перевищують доходів від стрибка цін на нафту, - Буданов

Утім, Україна не збирається припиняти цих ударів, поки триває війна.

Російська Федерація отримує прибутки через величезний стрибок світових цін на нафту, спричинений блокуванням Ормузької протоки з боку Ірану. Наразі російські втрати від українських ударів по нафтовій галузі РФ не перевищують її доходів від завищених цін на нафту. Про це Буданов сказав в Ужгороді під час спілкування з "Новини.Live" та "Укрінформ".

Як зазначив Буданов, українські удари по російським нафтопереробним заводам "не можуть, на жаль, зрівнятися з тим скачком цін, який відбувся".

"Але, вони точно впливають на нафтову, нафтогазову галузь Російської Федерації", - додав Буданов.

При цьому, він зазначив, Україна не може собі дозволити припинити завдавати удари по нафтовим об’єктам в РФ, допоки триває війна.

Удари по нафтовій галузі РФ

Як повідомляв УНІАН, раніше керівник ОП заявив, що міжнародні партнери України звернулися до Києва з проханням послабити атаки на російські нафтопереробні заводи на тлі різкого зростання світових цін на нафту.

Але Україна не припинить завдавати ударів по галузі, яка працює для російського фронту.

