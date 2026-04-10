Смартфони Samsung почали 'блокуватися' після звичайного скидання налаштувань

Користувачі повідомляють про серйозну проблему зі смартфонами Galaxy S22 Ultra.

Користувачі Samsung зіткнулися з незвичайною і тривожною проблемою: деякі телефони раптово блокуються і перетворюються на "цифрову цеглину" після скидання до заводських налаштувань. Про це пише Android Authority.

Мова в першу чергу йде про Samsung Galaxy S22 Ultra. Частина власників смартфонів зіткнулася з блокуванням через систему Knox: після звичайного скидання налаштувань їхній пристрій раптово заявляє, що "не є особистим" і керується сторонньою компанією.

У повідомленні фігурує невідома компанія Numero LLC, яка нібито отримала контроль над смартфоном. Після цього пристрій блокується системою корпоративного управління і стає практично непридатним для використання.

Проблема ускладнюється тим, що блокування відбувається на рівні IMEI через сервери Samsung. Це означає, що відновити пристрій перепрошиванням або повторним скиданням не вийде.

Експерти пов'язують ситуацію з функціями безпеки платформи Samsung Knox, яка використовується для корпоративного управління пристроями. У звичайних умовах вона дозволяє компаніям контролювати смартфони співробітників, але в такій ситуації, судячи з усього, механізм виявився використаний неправомірно.

Постраждалі користувачі скаржаться, що опинилися в замкнутому колі: підтримка Samsung відправляє їх до фахівців Knox, а ті, своєю чергою, заявляють, що не мають доступу до необхідних інструментів для розв'язання проблеми.

Наразі незрозуміло, як саме Numero LLC отримує доступ до пристроїв і реєструє їх у системі. Також невідомо, скільки користувачів уже зіткнулися з подібним блокуванням.

