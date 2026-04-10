Рютте розповів про українські системи захисту, яких не було ще рік тому

Потреба у масштабуванні технології перехоплення дронів зростає, наголосив генсек НАТО.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Марк Рютте відзначив важливу роль українських технологій у відбитті атак російських та іранських дронів. За його словами, засвоєні українські уроки в боях на фронті тепер допомагають рятувати життя в арабських країнах Перської затоки. Про це він заявив під час виступу в Центрі "Мир через силу" Інституту Рейгана у Вашингтоні.

Генеральний секретар відзначив прогрес серед країн-членів у збільшенні інвестування в оборону, у тому числі після саміту лідерів Альянсу в Гаазі у минулому році, коли було вирішено збільшувати витрати до 5% ВВП. Утім, наголосив він, треба добиватися більшого.

На думку Рютте, потрібні "більш високоякісні, витончені можливості для захисту від сучасних ракет, які наші супротивники застосовують проти Києва та Тель-Авіва". Йдеться про більш масштабовану, адаптовану технологію перехоплення дронів.

"І тепер важко засвоєні уроки України на полі бою рятують життя за межами її кордонів. На цей момент союзники НАТО на східному фланзі і наші дорогі друзі в Затоці захищаються від російських та іранських дронів частково завдяки українським технологіям, яких не існувало навіть рік тому", - наголосив Рютте.

Україна допомагає країнам Перської затоки

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські фахівці в кількох країнах Близького Сходу продемонстрували, як українські зенітні перехоплювачі збивають іранські ударні дрони типу "Шахед". Були збиті навіть дрони з реактивними двигунами.

У березні українські професійні команди з протидії і збиття іранських ударних дронів типу "Шахед" відправились до Катару, ОАЕ і Саудівської Аравії. Також Україна направила дрони та експертів для захисту американських баз у Йорданії.

Україна вже має 10-річні дронові угоди з Саудівською Аравією, Катаром і ОАЕ, а на черзі – Оман, Кувейт і Бахрейн. Україна має намір з країнами регіону будувати заводи і лінії виробництва.

Вас також можуть зацікавити новини: