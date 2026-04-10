Школярів і студентів готуватимуть до нацспротиву: Зеленський підписав закон

Будуть створюватися спеціальні Центри підготовки.

Українські школяри і студенти, незалежно від статі, тепер вивчатимуть дисципліну "Основи національного спротиву", у тому числі вчитимуться стріляти із вогнепальної зброї.

Про це йдеться у повідомленні Верховної Ради України в Telegram.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський підписав Закон щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву.

Відео дня

Зокрема, документ запроваджує нову модель підготовки, яка інтегрується в освітній процес на всіх рівнях – від середньої до вищої освіти.

Зміни передбачають впровадження дисципліни "Основи національного спротиву", створення спеціальних Центрів підготовки та регламентують використання вогнепальної зброї для виконання практичних вправ.

Основи національного спротиву - що відомо

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон №13347 було схвалено у парламенті 25 березня 2026 року. Українські студенти та школярі отримуватимуть навички захисту країни під керуванням професійних інструкторів. Вогневі вправи відпрацьовуватимуться на полігонах Збройних сил України, сертифікованих стрільбищах та на сучасних інтерактивних тренажерах.

Особи, чиє віровчення не дозволяє користуватися зброєю, зможуть замінити "збройні" модулі курсу іншими складовими підготовки. Особи з інвалідністю або ті, хто втратив працездатність, звільняються від практичних занять.

