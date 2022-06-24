Окупанти викрадають родичів українських військових, у тому числі дітей.
Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, випадки викрадення родичів українських військових на тимчасово окупованих територіях набувають системного характеру.
"На жаль, бази даних українських громадян потрапляють в руки рашистів при захоплені адміністративних будівель або ж за допомогою колаборантів-зрадників. На сьогодні більшість подібних випадків фіксується на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. При цьому, викрадають як дорослих родичів (в тому числі жінок та людей літнього віку), так і дітей", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, нещодавно стало відомо, що окупанти взяли в заручники кількох дітей українського військовослужбовця.
За даними розвідки, згодом росіяни зв’язуються з військовослужбовцями та вимагати прибути на окуповані території в обмін на безпеку рідних.
"Кожен із цих випадків є свідченням найжахливіших воєнних злочинів, які чинять окупанти на нашій землі. Всі вони будуть належним чином розслідувані. Винні у їхньому вчиненні понесуть справедливе покарання", - наголосили у ГУР.
Підкреслюється, що з міркувань безпеки імена постраждалих військовослужбовців та викрадених родичів не називають.
"Але жоден із цих випадків не залишається поза увагою держави. Україна бореться за кожного свого громадянина", - уточнили у відомстві.
Раніше повідомлялося, що на Херсонщині росіяни змушують ув’язнених отримувати паспорти РФ.