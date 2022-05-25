Внаслідок удару серйозно пошкоджене підприємство.

В Дніпропетровській області ніч знову була суцільною повітряною тривогою.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

За його даними, під ранок окупанти завдали три ракетні удари по Кривому Рогу.

"Поцілили у промислове підприємство. Серйозні руйнування. Інформацію по постраждалим уточнюємо", - написав Резніченко.

Крім цього, у Криворізькому районі окупанти обстріляли з "Ураганів" Широківську та Апостолівську громади.

Внаслідок цього обстрілу людей не зачепило, але місто Апостолово частково без світла.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці купанти обстріляли Запоріжжя. Зокрема, о 05:13 російські окупанти випустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. Одну з ракет збила Українська ППО.

А 19 травня російські окупанти обстріляли село Велика Костромка в Дніпропетровської області.

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