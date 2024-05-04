Ближче до вечора у місті лунали звуки вибухів.

Російські окупанти сьогодні о 16:20 знову вдарили по Харкову. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Черговий акт тероризму армії рф. Окупанти о 16:20 знову вдарили по Харкову. Виникла масштабна пожежа на цивільному підприємстві. Шестеро поранених", - деталізував Синєгубов.

Перед цим мер Харкова Ігор Терехов о 16:21 повідомляв про вибух у місті.

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Удари по Харкову

Раніше сьогодні внаслідок ворожого обстрілу Харкова виникла сильна пожежа на виробничому підприємстві. Спочатку місцева влада повідомляла про чотирьох постраждалих. Пізніше їхня кількість зросла до 5 осіб.

Також голова Харківської ОВА повідомив про загиблого 49-річного чоловіка внаслідок обстрілу області. "Близько 15:30 окупанти вдарили по селу Слобожанське Харківського району. Внаслідок обстрілу горів будинок та господарчі споруди. Загинув 49-річний цивільний чоловік, який знаходився на вулиці поруч з будинком", - зазначає Синєгубов.

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