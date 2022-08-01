Окупанти показали, як на поромі переправляють з берега на берег піших цивільних і людей на мото- і автотранспорті.

На шостому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну окупанти оприлюднили ролик, на якому демонструється наведена РФ поромна переправа у Херсоні.

Судячи з пропагандистського відео, окупанти навели переправу поруч з пошкодженим Антоновським.

Окупанти показали, як на поромі переправляють з берега на берег піших цивільних і людей на мото- і автотранспорті, щоб створити картинку, як вони "допомагають" місцевим жителям.

Антонівський міст:

26 липня ЗСУ вдарили по Антонівському мосту в Херсоні.

Пізніше колаборанти передали, що залізничний міст теж отримав пошкодження.

Об'єкти повністю не зруйновані, але пересуватися по них на транспорті неможливо.

Проїжджа частина тепер доступна тільки для пішого переходу.

30 липня британська розвідка повідомила про те, що біля Херсона ворог встановив понтонні мости та поромну переправу.

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