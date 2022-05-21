Снаряди практично знищили трибуни стадіону та футбольне поле арени "Сонячний".

Російські окупанти зруйнували стадіон у Харкові, на якому тренувалася збірна України по футболу.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту у своєму Telegram-каналі.

"Рашисти зруйнували стадіон у Харкові, на якому тренувалася збірна України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що снаряди практично знищили трибуни стадіону та футбольне поле арени "Сонячний".

"Відбудуємо, але ніколи не пробачимо", - наголосили у міністерстві.

Раніше повідомлялося, що у Харкові почали будувати житло тим, хто лишився без дому через війну.

Також мешканка Північної Салтівки показала, на що перетворилася її квартира і багатоповерхівка в результаті російських обстрілів.

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