Наразі громадянин Чеської Республіки переховується на тимчасово окупованій території України.

У Чехії до 15 років заочно засудили чеха за участь у війні на Донбасі на боці контрольованих Росією бойовиків.

Про це йдеться у повідомленні Посольства України у Чехії в Facebook.

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Зокрема, посол України в Чехії Євген Перебийніс інформує про результати переслідування чеською юстицією бойовиків - громадян Чехії, які брали участь у військових діях проти Збройних сил України на Донбасі.

"Днями набрав законної сили вирок крайового суду в м. Усті над Лабе, згідно з яким за злочин участі у терористичному акті було засуджено до 15 років позбавлення волі чеського громадянина. Вирок винесено заочно, оскільки згаданий громадянин продовжує перебувати на тимчасово окупованій території України", - заявив посол.

Він додав, що за даними чеських ЗМІ, йдеться про Олдржіха Грунда, який воює на боці російсько-терористичних військ на Донбасі з травня 2014 року.

"Як зазначалося в обвинуваченні, він вчинив цілу низку важких злочинів, беручи активну участь у бойових діях проти українських ЗСУ у Карлівці, Слов’янську, Сніжному, Шахтарську, Іловайську тощо, спочатку як командир бойової машини, а пізніше як командир роти танкового полку", - зазначив посол.

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Автор: Віталій Саєнко