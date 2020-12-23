Військовий зник зі штабу 17 грудня: його не виявили під час перевірки наявності особового складу одного з підрозділів ЗСУ.

Штаб повернув молодшого сержанта однієї з механізованих бригад Збройних сил України з полону бойовиків.

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Про це повідомляє прес-служба української делегації у Тристоронній контактній групі у Telegram.

«Сьогодні, завдяки відповідним діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ українській стороні було повернуто військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, молодшого сержанта Пупка Олександра Івановича, який за обставинами, які встановлюються, нещодавно потрапив на тимчасово непідконтрольну територію», – йдеться у повідомленні.

Що сталось

Олександр Пупко зник зі штабу 17 грудня: його не виявили під час перевірки наявності особового складу одного з підрозділів ЗСУ.

21 грудня з’явилась інформація про захоплення сержанта бойовиками. Як військовий опинився на непідконтрольній Києву території Донбасу – не знають.

Це не перше зникнення військового. Попереднього разу бійця передали Україні вже загиблим. За інформацією ЗМІ, його задушили.

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Автор: УНІАН