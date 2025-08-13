Голова СБУ поділився, що операцію довелося відкласти на цілий місяць, але вона все одно була успішною.

Операція "Павутина" планувалася до 9-ого травня, проте російські водії фур, з яких вилітали дрони, пиячили до самого Великодня, тому спецоперацію довелося перенести на цілий місяць, розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв’ю "Ми-Україна".

Генерал-лейтенант поділився, що було багато різних питань у ворожих тилах, які доводилося вирішувати.

"Одне із питань, і це така нотка гумору: ми планували ще до 9 травня це зробити, але вони на Великдень там зайшли в "запій", пробачте, ну так зловживали сильно спритними напоями... А ми не могли, наші джерела не могли видзвонити! То одного водія немає, то іншого, розумієте? Потім, 1 травня – "майовка" у них, і вони тиждень лежать, їх немає. Потім 9 травня. У нас реально місяць випав, кажу вам відверто, саме по цій першопричині", - поділився Малюк.

Тим не менш, Малюк зазначив, що завжди все складається так, як має бути.

"Виходячи з всього того, як ми підготувались і як ми зробили, власне, нас влаштовує 1 червня – день, коли ми провели цю операцію і провели доволі успішно", - поділився голова СБУ.

Генерал-лейтенант також поділився, що підготовка до спецоперації відбувалася в режимі суворої секретності, тому детальний план знали лише декілька осіб.

"На зв’язку з нами весь час був Президент. Він багаторазово до цього теж цікавився окремими деталями і десь, скажу відверто, прискорював", - зауважив голова СБУ.

За результатами спецоперації "Павутина" СБУ уразила FPV-дронами третину ворожої стратегічної авіації рф – 41 літак.

Деталі операції "Павутина"

Раніше УНІАН повідомляв, що операція "Павутина", яку виконала СБУ, вплинула на підхід США до захисту своїх військових баз та на розробку системи протиракетної оборони "Золотий купол". Фахівець компанії Leidos Даг Джонсон поділився, що до виконання цієї операції українцями на території Росії, у США не були настільки стурбовані захистом об'єктів усередині країни. Проте, американські експерти визнають, що вже недостатньо просто забезпечити захист від крилатих і гіперзвукових ракет.

Також ми писали, що політолог Олександр Черненко заявив, що операція "Павутина" зі знищенням рекордної кількості російських стратегічних літаків дронами, вже увійшла в усі підручники. Проте, Черненко додав, що СБУ не зупиняється та продовжує знищувати літаки ворога прямо на аеродромах. Він додав, що в СБУ створили цілу стратегію використання безпілотників для різних задач.

