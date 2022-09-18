Геннадій Гудков зазначив, що президент РФ збирає своєрідного "колобка" з останніх резервів.

Видання Reuters повідомило, що президент РФ Володимир Путін виводить свої війська з Сирії, щоб перекинути їх в Україну. Це фактично останні резерви, які залишилися.

Про це розповів російський опозиціонер Геннадій Гудков.

Він порівняв армію РФ з колобком і відмітив, що Путін намагається нашкребти по засіках резерви, тому що більше нічого не залишилося.

"Може на "колобка" і вистачить, але у нього фінал був поганий – його з'їли. Я думаю, що резерви Путіна, які він намагається зібрати, чекає така ж доля. Вже соскребаются звідусіль останні резерви, щоб хоч якось протриматися. Він вважає, що налякає взимку, перекиданням резервів, проведенням мобілізації. Тільки він збирає останні резерви і більше йому крити нічим", - зазначив Гудков.

При цьому він вказав, що ЗСУ не бентежать ці резерви, тому що українські військові навчилися воювати і продовжують отримувати хорошу зброю, адже в сучасній війні чисельність противника не має настільки великого значення, як технічна оснащеність.

Як раніше повідомляв УНІАН, до Росії повернута російська зенітна батарея типу з-300, яка знаходилася на північному заході Сирії. У Тартусі батарея була занурена на вантажне судно (за іншими повідомленнями – в транспортний літак) і попрямувала до Росії. Ймовірно, це було зроблено для подальшої відправки в Україну на тлі дефіциту військових засобів, що спостерігається в російській армії.

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