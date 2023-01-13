Російські генерали та Пригожин почали змагатися, хто з них краще воює.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував публічні сварки ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та Міністерства оборони РФ.

Як написав Подоляк у Twitter, окупанти та найманці почали сперечатися через те, хто "краще воює" та хто "найбільше засіє своїми трупами Соледар".

"Між російською агенцією фейкових новин (Міноборони) та військово-кримінальними ультрас (Пригожин/Золотов/Суровікін) розпочалася публічна бійка. Тема – "хто краще воює на 11-му місяці триденної війни і хто найбільше засіє своїми трупами Соледар". Гарна ознака початку феєричного кінця", - написав Подоляк.

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Сварки "Вагнера" та Міноборони РФ

Між Міноборони РФ та приватною військовою компанією "Вагнер" вже кілька місяців триває протистояння. Воно загострилося зараз, коли Пригожин та Міноборони наввипередки звітують про захоплення Соледара. Втім, місто досі стоїть.

Сьогодні ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин чи не вперше публічно вступив у конфронтацію з російським Міноборони. Він заявив, що у його найманців "постійно намагаються вкрасти перемогу", натякаючи на повідомлення відомства про нібито захоплення українського Соледару.

Міністр Резніков заявив, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагається показати, що його найманці ефективніші за російську армію. Його цікавить грошова винагорода за захоплення Соледара.

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