Також дронами було уражено залізничні цистерни, проміжну заправну ємність та зливо-наливну естакаду.

Служба безпеки України 5 грудня дронами уразила терміналу з перевалки зрідженого газу в порту "Темрюк" у Краснодарському краї РФ. Про це УНІАН повідомили джерела в СБУ.

Джерело зазначило, що внаслідок атаки почалася масштабна пожежа в резервуарному парку: три доби горіли понад 20 резервуарів об’ємом по 200 м³ із 30 наявних. Крім того, БПЛА знищили залізничні цистерни, проміжну заправну ємність та зливо-наливну естакаду. Загальна площа пожежі становила близько 3 тисяч м².

ТОП "Мактрен-Нафта", обʼєкти якої було уражено, здійснює перевалку зрідженого газу з вагонів та танк-контейнерів на спеціалізовані судна-газовози. Термінал був побудований у 2008 році та розрахований на перевалку 400 тисяч тонн зрідженого газу на рік.

"СБУ й надалі проводитиме систематичну роботу з урізання надходжень від нафтогазового сектору в економіку РФ. Саме ці гроші фінансують війну проти України. "Бавовна" в російському тилу на об’єктах, що працюють на війну, палатиме й надалі", - зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Удари по РФ: важливі новини

Раніше у Генштабі повідомляли про успішні атаки Сил оборони на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема на Донеччині було уражено мобільну вогневу групу та ЗРГК "Панцирь-С1". Також у Донецькій області склад БпЛА російських окупантів.

Водночас раніше очільник ГУР Кирило Буданов розповів, що втрати РФ від українських ударів значно більше, ніж від західних санкцій. Він зазначив, що Україна завдала РФ понад 20% втрат у нафтопереробці по категорії "бензин".

