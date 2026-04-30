Чи витримає Україна ще кілька років війни: у Повітряних силах назвали умову

Єлізаров навіть допустив, що Сили оборони в майбутньому можуть провести контрнаступ.

Чи зможе Україна витримати ще кілька років війни - залежить від міжнародної підтримки. Про це в інтерв'ю Українській правді сказав заступник командувача Повітряних сил Збройних сил України Павло Єлізаров.

"Це сильно залежить від міжнародної підтримки. Як партнери нас бачать і чи готові підтримувати", - зазначив він, відповідаючи на запитання, чи є в України ресурс витримати ще два роки війни.

За словами Єлізарова, в Україні дуже сильний інтелектуальний потенціал, і ми "трансформуємо ці ресурси в нові види озброєння". Він навів такий приклад: наші дрони-перехоплювачі починали зі 100 км/год, а зараз уже розганяються до 700 км/год.

Відео дня

"У нас немає вибору. Кожен би хотів натиснути кнопку і прокинутися в мирній країні. Але ми змушені захищатися", - каже заступник командувача Повітряних сил.

Ситуацію на фронті зараз він вважає такою, коли просування дуже складне для обох сторін. Мовляв, і в нас, і у ворога є технологічні рішення, які можуть щось змінити, але питання в тому, хто швидше їх впровадить і як інша сторона на це відреагує.

"Але масштабні прориви, як раніше – на десятки кілометрів із рухом колон – зараз практично неможливі", - каже Єлізаров.

У той же час він припустив у подальшому можливість українського контрнаступу:

"Якщо ми підвищимо ефективність і збільшимо втрати противника – і техніки, і живої сили, – це може призвести до їхньої внутрішньої деморалізації. І тоді я не виключаю контрнаступ. Ми можемо провести контрнаступ і зафіксуватися на вигідних позиціях".

Проте він вказав на ще один ризик - застосування Росією тактичної ядерної зброї.

"І це вже питання до міжнародних партнерів. Вони мають чітко заздалегідь визначити свою реакцію. Бо якщо рішення почнуть ухвалювати вже після – це буде запізно", - додав Єлізаров.

Інші заяви Єлізарова

Як повідомляв раніше УНІАН, заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров розповів про створення антидронового "купола". За його словами, Україна наближається до його появи з кожним днем, і він точно не буде схожим на "залізний купол" в Ізраїлі.

Також Єлізаров повідомив, що в Україні змінили логіку боротьби із дронами. Він появнив, що раніше в областях вважалося так: якщо ворожі БПЛА пролетіли повз і не вдарили по моїй області - значить, "мене ніхто не буде сварити". Зараз же модель інша: "Шахеди" зайшли і вийшли. Якщо вийшли - це погано. За його словами, тепер є контроль: скільки зайшло і скільки вийшло.

