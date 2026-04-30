'Аналогів не буде': в Повітряних силах розповіли про створення антидронового 'купола'

Україна занадто велика за територією, і фінансово не може дозволити собі таку систему, як в Ізраїлі.

У питанні створення антидронового "купола" над Україною "аналогів точно не буде".

Про це в інтерв'ю "Українській правді" сказав Павло Єлізаров, заступник командувача Повітряних сил ЗСУ. Він зауважив, що Україна наближається до створення антидронового "купола". "Так. Щодня. Ми не стоїмо на місці - ми рухаємося", - зазначив він.

Єлізаров зауважив, що українському рішенню "аналогів точно не буде" воно не буде схожим на щось на кшталт "залізного купола" в Ізраїлі.

"Унікальність у тому, що ми маємо створити це з підручних засобів. Україна занадто велика, і ми не можемо фінансово дозволити собі систему, як в Ізраїлі. Навіть те, що є зараз в Еміратах - багаторівнева система прикриття з сучасних засобів - ми фізично і фінансово не потягнемо. І нам ніхто цього не подарує", - сказав представник Повітряних сил.

Панацея для української ППО

Як повідомлялося, раніше генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зауважив, що ізраїльська протиповітряна та протиракетна оборона є міцною, утім показники збиття ворожих цілей залишаються приблизно на тому ж рівні, що і в Україні, - близько 90%.

Так, вважає він, система ППО за принципами "Залізного купола" не стане панацеєю для України, оскільки вона призначена для протидії ракетам та снарядам, як, наприклад, із систем "Град".

Вас також можуть зацікавити новини: