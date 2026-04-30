'Аналогів не буде': в Повітряних силах розповіли про створення антидронового 'купола'

У питанні створення антидронового "купола" над Україною "аналогів точно не буде".
Про це в інтерв'ю "Українській правді" сказав Павло Єлізаров, заступник командувача Повітряних сил ЗСУ. Він зауважив, що Україна наближається до створення антидронового "купола". "Так. Щодня. Ми не стоїмо на місці - ми рухаємося", - зазначив він.
Єлізаров зауважив, що українському рішенню "аналогів точно не буде" воно не буде схожим на щось на кшталт "залізного купола" в Ізраїлі.
"Унікальність у тому, що ми маємо створити це з підручних засобів. Україна занадто велика, і ми не можемо фінансово дозволити собі систему, як в Ізраїлі. Навіть те, що є зараз в Еміратах - багаторівнева система прикриття з сучасних засобів - ми фізично і фінансово не потягнемо. І нам ніхто цього не подарує", - сказав представник Повітряних сил.
Панацея для української ППО
Як повідомлялося, раніше генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зауважив, що ізраїльська протиповітряна та протиракетна оборона є міцною, утім показники збиття ворожих цілей залишаються приблизно на тому ж рівні, що і в Україні, - близько 90%.
Так, вважає він, система ППО за принципами "Залізного купола" не стане панацеєю для України, оскільки вона призначена для протидії ракетам та снарядам, як, наприклад, із систем "Град".