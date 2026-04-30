Якщо 'Шахед' вийшов з області - це погано: в Україні змінили логіку боротьби із дронами

За словами Єлізарова, в малій ППО, яка бореться з "Шахедами", бракує структурованості та системності.

Концепцію ставлення до "Шахедів", які перелітають між областями, було змінено, тож тепер є контроль, скільки їх зайшло і скільки вийшло. Про це в інтерв'ю "Українській правді" сказав Павло Єлізаров, заступник командувача Повітряних сил Збройних сил України.

Відповідаючи на запитання щодо статистики збиття "Шахедів", він розповів, що змінено було концепцію ставлення до "Шахедів", які пролітають.

"Раніше в областях вважалося так: якщо вони пролетіли повз мене і не вдарили по моїй області - слава Богу, зранку мене ніхто не буде сварити. Зараз модель інша: "Шахеди" зайшли і вийшли. Якщо вийшли - це погано. Вийшли - чому? Тому тепер є контроль: скільки зайшло, скільки вийшло", - розповів Єлізаров.

Відео дня

Крім того, було проаналізовано всі радарні поля. За його словами, іноді групи або ті, хто відповідав за радари, ухвалювали рішення на власний розсуд: мовляв, "я хочу стояти ось там, бо мені там подобається".

"Зараз це більш упорядковано: радари стоять за певною логікою і переміщуються залежно від того, що було під час попереднього прильоту. Постійно йде аналіз помилок", - підкреслив заступник командувача.

Дрони-перехоплювачі

На запитання щодо того, чи головне знаряддя для збиття "Шахедів" наразі - це наші дрони-перехоплювачі, він зазначив, що більше вірить у ракети малої дальності.

"Насправді сказати, що існує якесь одне універсальне рішення - ні. Є різні компоненти. МВГ ніхто не скасовував. Дрони-перехоплювачі теж мають право на життя - це справді доволі ефективне й економічне рішення", - сказав Єлізаров.

Він додав, що нині дрони-перехоплювачі вже розвивають швидкість до 700 кілометрів за годину. Вони еволюціонують так само швидко, як і дрони, які нас атакують, фактично перетворюючись за своїми характеристиками на крилаті ракети.

Проблема української ППО

Також на запитання щодо того, в чому зараз головна проблема української протиповітряної оборони, заступник командувача Повітряних сил зауважив, що нашу ППО варто щонайменше розділити на дві складові.

Перша - це "велика ППО", і ми маємо кваліфікованих людей зі спеціальною освітою, яку, "прийшовши добровольцем у 2022 році, отримати неможливо".

"А в малій ППО, яка бореться з "Шахедами", бракує структурованості й системності. І саме тут нам доведеться навести порядок", - підкреслив Єлізаров.

За його словами, є проблема в "ефективних людях". "Зараз ключове питання - це формування команди якісних людей", - сказав представник ПС ЗСУ.

Ворожі дрони залітають все глибше

Як повідомляв УНІАН, раніше Сергій "Флеш" Бескрестнов, радник міністра оборони України, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та звʼязку заявив, що російські ударні дрони, оснащені МЕШ-модемами, все глибше пролітають в український тил.

За його словами, наразі зона дії керованих "Шахедів" з півночі сягає Києва, із заходу - Полтави, а з півдня - Дніпра, Кривого Рогу, Одеси та Миколаєва.

Вас також можуть зацікавити новини: