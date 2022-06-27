Міністр закордонних справ країни назвав удар черговим воєнним злочином РФ.

Очільник Міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що на ракетні обстріли торгового центру в Кременчуці цивілізований світ повинен відреагувати більш жорсткими санкціями проти Росії.

Про це він написав у Twitter.

Міністр вважає, що винні будуть притягнути до відповідальності, а поки світовим лідером необхідно перестати дзвонити російському диктатору.

"Ще один жахливий воєнний злочин Росії – ракетний обстріл торгового центру в Кременчуці. Настане день, коли відповідальні будуть притягнуті до відповідальності, а до того перестаньмо дзвонити у Кремль. Вони повинні бути повністю ізольовані, потрібно запровадити ще більше санкцій. Мої співчуття всім, хто постраждав", – зазначив міністр.

Як писав УНІАН, у понеділок, 27 червня, російські окупанти здійснили ракетний удар по Кременчуку Полтавської області.

Згодом мер повідомив, що ракетний удар прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій. Є загиблі та постраждалі.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця та зазначив, що "кількість жертв неможливо навіть уявити".

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