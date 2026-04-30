Дрони уразили один з найбільших НПЗ Росії за 1500 км від України (фото, відео)

Крім цього, відбулося повторне влучання у виробничо-диспетчерську станцію "Пермь".

Українські спецслужби знову відпрацювала по обʼєктах у Пермі, внаслідок чого уражено інфраструктуру одного з найбільших російських нафтопереробних заводів (НПЗ) - "Лукойл-Пермнафтооргсинтез".

Про це повідомляє пресслужба СБУ. "Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ другий день поспіль успішно відпрацювали по нафтоінфраструктурі РФ поблизу Пермі. Сьогодні "бавовна" палає на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", розташованому за понад 1500 км від України", - заявили у СБУ.

Зазначається, що це - один із найбільших нафтопереробних заводів Росії потужністю близько 13 млн тонн на рік, який забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії.

За попередньою інформацією, на НПЗ уражено установку АВТ-4 – ключовий вузол первинної переробки нафти. Внаслідок удару загорілися вакуумна та атмосферна ректифікаційні колони. Їх ураження фактично виводить установку з ладу.

Також 30 квітня СБУ повторно уразила виробничо-диспетчерську станцію "Пермь", яка забезпечує постачання нафти на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез".

Учора цю саму станцію вже атакували українські безпілотники, а сьогодні там з’явилися нові осередки пожежі.

"Ворог має усвідомити просту річ: у нього більше немає "безпечного тилу". Віддаленість більше не гарантує захисту – кожен регіон, де підприємства працюють на війну проти України, є досяжним. СБУ вже продемонструвала здатність проводити успішні удари на великій відстані й продовжить системно вражати такі об’єкти", - наголошують у спецслужбі.

Удари по російських НПЗ

Нагадаємо, вранці 30 квітня російське місто Перм атакували дрони. Місцеві жителі повідомляли про вибухи. Йшлося, що безпілотники вдруге поспіль завдали удару по станції прийому та перекачування нафтопроводу "Транснефти" та нафтопереробному підприємству "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез".

У ніч на 29 квітня дрони СБУ вразили нафтоперекачувальну станцію, що знаходиться поблизу міста Перм - об'єкт розташований на відстані понад 1500 км від України. Після ударів, за попередніми даними, спалахнула лінійна виробничо-диспетчерська станція – ключовий вузол системи "Транснафти", який відповідає за перекачування, зберігання та розподіл нафти магістральними трубопроводами.

