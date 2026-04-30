Дрони атакували нафтові об'єкти в Пермі, у місті оголошували хімічну небезпеку

Вранці російську Перм атакували дрони, місцеві жителі повідомляли про вибухи, у місті кілька разів лунали сирени повітряної тривоги, а також оголошували попередження про хімічну небезпеку.
Тг-канали пишуть, що безпілотники вдруге поспіль завдали удару по станції прийому та перекачування нафтопроводу "Транснефти" в Пермі та нафтопереробному підприємству "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС).
Тг-канал Astra писав, що в Пермі стався вибух на землі – після цього з гучномовців пролунало попередження про аварію з "викидом небезпечної речовини".
У зверненні мешканцям рекомендувалося не виходити на вулицю, закрити вікна та витяжки і пити лише кип'ячену воду.
Тим часом російська влада заявляє, що просто перевіряла працездатність системи "Хімічна небезпека" в момент атаки, а реальної загрози нібито немає.
"Сьогодні на одну з промислових майданчиків Пермського краю здійснив приліт ворожий безпілотник. Працівники перебувають у захисних спорудах. Постраждалих і значних руйнувань немає. Життю та здоров’ю мешканців нічого не загрожує. Загрози хімічної небезпеки немає", – написав губернатор Пермського краю Дмитро Махонін.
У Росспоживнагляді у відповідь на питання про контроль якості повітря заявили, що "виміри проводилися періодично" і перевищень нормативів нібито немає.
Тим часом на фото та відео очевидців видно, як над містом піднімається величезний білий гриб. У Пермі оголосили евакуацію учнів шкіл, також скасовано заняття в місцевих вишах.
Удари по Пермі
В ніч на 29 квітня дрони СБУ вразили нафтоперекачувальну станцію, яка знаходиться поблизу міста Перм. Об'єкт розташований на відстані понад 1500 км від України. Після ударів, ймовірно, спалахнула лінійна виробничо-диспетчерська станція – ключовий вузол системи "Транснафти", який відповідає за перекачування, зберігання та розподіл нафти магістральними трубопроводами.
На супутникових знімках видно, що вогонь охопив одразу два резервуари з паливом.