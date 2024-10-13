Командир наголошує, що люди втрачають довіру, слухаючи неправду про визволення Криму за два тижні.

Мобілізація в Україні провальна, а поповнення в підрозділі відбувається завдяки рекрутингу. Про це сказав Герой України, кавалер ордена Богдана Хмельницького та командир легендарного батальйону К2 Кирило Верес в інтерв’ю 24 Каналу.

"30 бійців від країни за два місяці це мобілізація?", - задався питанням військовий. При цьому військовий додав, що в нього не буває поганих бійців. "Я радий кожному, який є у мене в підрозділі – головне без наркотиків при мені та не пити на позиціях. Всі люди, всі живі і нормальні. Я до цього ставлюся нормально. Якщо хочеш пити, то поїдь на три дні і напийся. Аби тільки не травонувся – не пий дихлофос", - поділився думкою Верес.

Він розкритикував темпи мобілізації і пояснив, чому так відбувається. "У нас під контрактом внизу написано невидимим шрифтом: "Піди с..а і вмри за три тижні". Люди згодні йти вбивати, але люди не згодні йти вмирати", - пояснив командир.

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За його словами, в Україні зараз ведуться розмови про збереження життя особового складу – це "модно, це тренд", але між словами і реальністю є велика різниця. Сам Верес підкреслив, що не готовий посилати людей на вірну смерть.

Командир вважає, що проблеми з мобілізацією пов’язані з тим, що люди зневірились в ЗСУ. "По телевізору їм обіцяють, що перемога буде через три дні… Але навіть якшо завтра ворог відступить зі всіх територій, то я за три дні не доїду до кордону України, бо треба розмінувати всі дороги. Люди не стадо. Що ми до них ставимось, як до баранів? Скільки це може продовжуватися? Людина не хоче йти вмирати, а хоче йти воювати, знищувати ворога, але хоче жити", - наголосив Верес.

Крім того, за його словами, багато хто взагалі обіцяє нереальне. "Та скажіть правду. Ну який Крим за два тижні?", - обурився військовий.

Верес наголосив, що на сьогодні, на жаль, ми лише втрачаємо території і про це треба чесно говорити, а не обманювати, описуючи нереалістичні перспективи.

Мобілізація в Україні

Військовий психолог Андрій Козінчук зазначав, що в Україні продовжуються проблеми з мобілізацією. За його словами, серйозні проблеми з поповненням в піхотних підрозділах, хоча саме вони стримують противника. Він сказав, що туди відправляють старих і хворих.

Козінчук наголосив, що питання мобілізації не вирішено зовсім і воно дуже політично чутливе. За його словами, неможливо говорити про демобілізацію, поки не вирішено питання з мобілізацією.

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