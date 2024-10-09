За словами фахівця, допоки в Україні не буде розв'язано питання мобілізації, говорити про демобілізацію буде неможливо.

В Україні продовжуються проблеми з мобілізацією, заявив в ефірі "Новини Live" військовий психолог Андрій Козінчук.

"Щодо мобілізації – все погано. Принаймні в піхотних підрозділах, хоча саме вони стримують противника. Туди відправляють старих і хворих. Якщо молодий і хороший – його в піхоту заборонено відправляти. Тобто питання мобілізації не вирішено зовсім. Воно дуже політично чутливе. Неможливо говорити про демобілізацію, поки не вирішено з мобілізацією", – пояснив Козінчук.

Мобілізація в Україні: важливі новини

В Міноборони повідомили, що навіть у разі реформування ТЦК, в Україні залишиться примусова мобілізація. Там додали, що повністю добровільна мобілізація в Україні – неможлива.

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Тим часом у Генштабі розповіли, як добровольці можуть самостійно обрати собі військову частину для несення служби. Зазначається, що для цього бажаючі повинні звертатися напряму до підрозділу, не відвідуючи ТЦК.

На думку командира батальйону ударних БПЛА "Ахіллес" 92 ОШБ Юрій Федоренко заявив, що всі повнолітні громадяни України мають бути військовозобов'язаними. За його словами, з 23 років цих людей могли б мобілізовувати та допускати до участі в бойових діях.

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