Окупанти вдавалися не лише до фізичних, але й до психологічних тортур.

В Миколаїв прибуло п'ятеро звільнених з полону українців. Вони розповіли про фізичні та психологічні тортури, яких зазнавали протягом тривалого періоду.

Про це повідомили у Telegram Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки,.

Четверо чоловіків провели у полоні 109 днів. Усі вони цивільні та працювали на пилорамі та стайні під Гостомелем. Росіяни під час окупації Київщини вивезли їх до Курська, а звідти – до Севастополя.

За свідченнями чоловіків, під час полону вони зазнавали не лише фізичних тортур, а й психологічних. Зокрема, їх змушували вітати тюремних наглядачів піонерським салютом, читати та переказувати радянські книжки – про піонерів-героїв та життєписи Сталіна, вивчати та співати гімн РФ і цілий набір російських пісень: "Мы – русские, с нами Бог!", "Дядя Вова, мы с тобой" та пісні Газманова.

Інколи окупанти змушували їх співати до шести годин поспіль, а якщо хтось робив це погано – били або змушували присідати 150 разів.

Як повідомляв УНІАН, раніше так званий "Верховний суд" незаконного збройного угруповання "ДНР" засудив трьох полонених іноземців, які воювали у складі ЗСУ, до смертної кари. Йдеться про двох британців - Шона Піннера і Ейдена Есліна, а також громадянина Марокко Саадуна Брагіма.

В МЗС України заявили, що полонені користуються правами військовополонених, бо підписали контракти з ЗСУ. Україна вже почала досудове розслідування за даним фактом.

Вас також можуть зацікавити новини: