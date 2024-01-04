Нова структура отримала дозвіл на використання вогнепальної зброї.

Після невдалої спроби заколоту ЧВК "Вагнера" у червні 2023 року президент РФ Володимир Путін створив нові військові структури для захисту Москви.

Як повідомляє Міністерство оборони Великобританії у соцмережі Х (колишній Twitter), російський лідер ще у листопаді 2022 року ухвалив створення Сил безпеки уряду Москви для охорони столичної інфраструктури. Однак з липня 2023 року ця структура змінилась і набула більш воєнізованого характеру.

Зазначається, що її спрівробітники отримали дозвіл на використання вогнепальної зброї. У розвідці припускають, що було також залучено кілька тисяч новобранців із запланованої чисельності 15 тисяч людей.

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На думку британців, нова структура є ще одним прикладом давньої російської традиції мілітаризації: збільшення кількості збройних організацій поза регулярними збройними силами. Однак посилення структури, ймовірно, пов'язано з походом "Вагнера" на Москву.

"Проект також надає москвичам можливість добровільно виконувати "патріотичні" обов'язки воєнного часу, уникаючи при цьому служби на передовій в Україні. Мер Москви Сергій Собянін зумів обмежити прямий вплив конфлікту на відносно забезпечене населення столиці. Більшість російських втрат в Україні - з найбідніших провінційних регіонів", - додали у Міноборони Британії.

Похід "Вагнера" та вбивство Пригожина

У ніч проти 24 червня за наказом Пригожина війська ПВК "Вагнера" рушили у бік російських міст, однак майже дійшовши до Москви передумав і домовся з владою.

23 серпня низка ЗМІ повідомили, що в Росії розбився літак, що належав власнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Згодом його офіційно оголосили загиблим. Його поховали 29 серпня у Санкт-Петербурзі у закритому форматі.

Згодом президент Володимир Зеленський звинуватив у смерті Пригожина російського лідера.

The Wall Street Journal нещодавно писав, що ліквідацію голови ЧВК організував директор ФСБ та голова Радбезу Росії Микола Патрушев.

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