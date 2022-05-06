Прем'єр-міністр зазначив, що ця дата обговорюється у вищому політичному керівництві РФ.

Російська Федерація має намір оголосити Україні повноцінну війну. Для цього обрали символічну дату 9 травня.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"За даними партнерських спецслужб у Росії є такі наміри 9 травня оголосити повноцінну війну. Такі розмови, ми розуміємо, що є, такі можливості обговорюються у вищому політичному керівництві, за даними партнерських спецслужб", - зазначив політик.

За його словами, поки ще точно невідомо, чи оголосить президент РФ Володимир Путін війну.

"У будь-якому випадку ми будемо боротися до повної перемоги над окупантом", - підсумував Шмигаль.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст

Перед 9 травня стала з'являтися інформація, що Москва готує нові удари по Україні. За інформацією Міноборони, Москва може вдатися до провокацій або посилення обстрілів саме на 9 травня.

Крім того, заздалегідь заплановані паради в самопроголошених республіках "ДНР" та "ЛНР" на 9 травня скасували.

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