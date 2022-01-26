Загалом військові планували придбати від трьох до п’яти дивізіонів.

В Україні розпочалися ходові випробовування першої серійної пускової установки протикорабельного комплексу "Нептун".

Про це пише Defense Express.

Під час тестів перевірили роботу гідравліки установки та її аутригерів в зимових польових умовах.

На опубліковані кадри потрапив момент переведення пускової установки УСПУ-360 у бойове положення.

Передача на перший дивізіон (з 19 спецмашин і з 72 крилатих ракет Р-360) наземного берегового протикорабельного комплексу РК-360МЦ "Нептун" українським бійцям запланована на перший квартал 2022 року.

Серійна версія буде розміщена на чеській платформі Tatra.

Видання зазначає, що наприкінці грудня 2021 року також стало відомо про наміри МО профінансувати виготовлення другого дивізіону "Нептун".

Загалом військові планували придбати від трьох до п’яти дивізіонів.

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