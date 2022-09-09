Подоляк зазначив, що так звана теперішня кремлівська еліта буде боятися покарання за злочини проти України.

Якщо впаде Луганськ і Донецьк, у російській політичній еліті почнеться незворотний процес трансформації.

Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Якщо впаде Луганськ і Донецьк, ви побачите, як швидко впадуть багато людей, які просто зникнуть, багато людей у російській політичній еліті. І там почнеться вже незворотний процес трансформації, навіть не треба буде чекати на закінчення війни – він почнеться саме з падіння Луганська чи Донецька", - наголосив він.

Відео дня

Більш того Подоляк зазначив, що так звана еліта буде боятися покарання за злочини проти України.

"Щоб побачити обличчя людей, які будуть фантастично налякані, за це треба воювати зокрема. Щоб ці всі люди, це ірраціональне зло, були покарані ... Треба подивитися, як ці люди по-звірячому боятимуться відповідальності й розумітимуть, що відповідальність вже точно їх дістане", - додав радник керівника Офісу президента.

Подоляк зазначив, що дуже хоче аби одна з ключових поразок РФ була в Донецьку та Луганську, оскільки тоді Кремль буде зовсім інакше сприймати те, що відбувається й вимоги України, пояснив Подоляк. "А серед наших вимог, детально скажу пропозиція, але це не пропозиція, а ультимативна вимога видати нам всіх людей, незалежно від того громадянами якої країни вони є, які створювали злочини, зокрема юридичного характеру", - зауважив Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому так важливо звільнити Куп'янськ від російських окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: